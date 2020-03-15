COVID-19 расползается по миру: Трамп призвал молиться, немцы разуверились в карантине

Власти Испании из-за коронавируса запретили жителям покидать дома без уважительной причины. Выходить можно только на работу и в магазины за продуктами и предметами первой необходимости. Ограничения будут действовать как минимум две недели. В числе зараженных оказалась супруга премьер-министра страны. А президент США Дональд Трамп согласился пройти тест на коронавирус.

Коронавируса COVID-19 нет. По крайней мере, у Дональда Трампа. На фоне сообщений, что от эпидемии не могут спастись ни чиновники, ни парламентарии, ни жены премьеров и глав государств, новость кажется как минимум необычной. Сам Трамп после получения результата призвал всех к самому действенному способу борьбы с коронавирусом — молитве. Онлайн.

"Я призвал завтра присоединиться к Национальному дню молитвы. Я буду смотреть проповедь пастора Йентеза по онлайн-ссылке из церкви в штате Джорджия в 11:00. Боже, благослови Америку!" — говорит президент США.

Но для большего эффекта Трамп решил добавить Великобританию и Ирландию в список стран, откуда на время запрещен въезд в США из-за ситуации с коронавирусом. Ранее в стоп-листе уже было более 20 государств Шенгенской зоны. Не исключил президент того, что и своим согражданам может ограничить поездки внутри страны. Речь идет о жителях тех штатов, где эпидемия уже заставила отказаться от массовых мероприятий. В первую очередь это штаты Нью-Йорк и Вашингтон.

В Пентагоне тем временем повысили уровень охраны здоровья. Теперь пожимать друг другу руки и обниматься сотрудникам ведомства не рекомендуют. Аналогичные постановления готовят и в других министерствах.

Вот только на деле отказаться от рукопожатий не может даже тот, с кого всей стране полагается брать пример.

"Это уже стало почти привычкой в своем роде. Люди приходят ко мне, протягивают руки. Это уже своего рода естественный рефлекс. Но я уверен, что нам необходимо от него избавиться сейчас, потому что в том числе рукопожатие способствует распространению гриппа и коронавируса", — объясняет президент США Дональд Трамп.

Впрочем, попытки избежать рукопожатий у Трампа были с подачи одного из чиновников системы здравоохранения США, а также при поддержке ирландского премьера. Коллеги Трампа за океаном более рассудительны. Макрон перешел на традиционное индийское приветствие, канцлер Германии Ангела Меркель и вовсе готова обойтись одной лишь улыбкой. Ранее она заявила о беспрецедентных мерах по поддержке немецких компаний, которые терпят колоссальные убытки из-за эпидемии коронавируса.

И с каждым днем потери будут только расти. К транспортным организациям, которые уже ощутили снижение прибыли из-за оттока пассажиров, прибавятся рестораны, клубы, кинотеатры и концертные залы. В Берлине и Кельне их постановили закрыть, а мероприятия с участием более 50 человек запретить. Впрочем, местные жители в соблюдение этих мер не верят.

"Я считаю, что молодые люди не заинтересованы в данный момент в том, чтобы соблюдать какие-то меры. Никто вирусом особо не обеспокоен. Волнуются в основном родители. Бабушки и дедушки думают: "Да, лучше оставаться дома, как сказано в новостях". Но вы же сами видите — на улицах много людей. Конечно, меньше, чем обычно, но я за это дело особо не переживаю. По статистике, я даже не в группе риска", — говорит житель Берлина.

Такая беспечность юного населения уже дорого обошлась Италии, чья молодежь в первые дни карантина не отказывала себе в посещении баров и ресторанов. Теперь там полная изоляция как внутри государства, так и снаружи. Страны продолжают отменять авиасообщение с Италией, границы закрыты. Жителям остается только петь о своей печали с балконов.