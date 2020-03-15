15 марта 202009:49

Во Владивостоке школьница избила одноклассницу, попросив подругу снять видео

newsvl.ru

Во Владивостоке 14-летняя школьница избила свою одноклассницу, попросив подругу снять драку на камеру телефона. Это произошло в раздевалке, где словесный конфликт перешел в драку. Видео потасовки опубликовано в соцсетях.

По словам представителя городского Управления МВД, в дежурную часть обратился житель краевой столицы с просьбой привлечь к ответственности школьницу, избившую его дочь. Правоохранители установили и опросили участниц инцидента, устанавливается тяжесть вреда, нанесенного здоровью потерпевшей. Ее направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам представителя полиции, затеявшая драку школьница состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Она заранее попросила свою подругу снять драку на видео. В отношении матери школьницы составлен административный протокол, передает РИА Новости.

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