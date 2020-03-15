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Коронавирус 6 минут назад

15 марта 202010:43

Коронавирус: из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека

Главный врач Новомосковского многопрофильного медцентра № 1 в поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал, что в данный момент в стационаре медучреждения находятся 312 пациентов, у 17 из них подтвержден COVID-19. 52 пациента выписаны из клиники, анализы показали отсутствие вируса у них. Проценко уточнил, что все выписанные находились в зоне риска и либо контактировали с заболевшими, либо имели легкие симптомы ОРВИ после возвращения из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Почти все – граждане России, один пациент бизнесмен из Ирана, прилетевший в Москву по делам.

Среди выявленных заболевших все находятся в удовлетворительном состоянии, помещение в реанимацию никому не потребовалось.

Городская клиническая больница № 40 в Коммунарке продолжает принимать пациентов с признаками ОРВИ или пневмонией, которые прибыли из-за границы. На время нахождения в клинике пациенты лежат в одноместных боксах, получают все необходимое лечение, пятиразовое питание и имеют доступ в интернет.

Решение о выписке принимается после трех подряд отрицательных анализов на коронавирус.

По последним данным, в России — 59 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В Москве и Подмосковье введен режим свободного посещения учебных заведений, отменяются массовые спортивные, культурные и деловые мероприятия.

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