15 марта 202010:42

Сугробы и гололедица: в Москве устраняют последствия ночной метели

Сугробы и гололедица: в Москве устраняют последствия ночной метели

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов. Метель началась в столице накануне вечером и намела настоящие зимние сугробы. Дороги и тротуары покрылись толстой коркой льда, и к утру не все магистрали успели почистить, передает телеканал "Россия 24".

На Московской кольцевой автодороге в районе Дмитровского шоссе произошло массовое столкновение машин. В ДТП попали сразу 11 автомобилей. Пострадавших нет, но машины получили серьезные вмятины.

Из-за сложной ситуации на дорогах ГИБДД рекомендовала водителям воздержаться от поездок. Внимательными стоит быть и пешеходам, лучше надеть нескользящую обувь.


Вторая половина марта в столице будет холоднее, чем первая, прогнозируют синоптики Гидрометцентра. Потепления в ближайшее время не предвидится — до четверга следующей недели температура будет держаться около нуля.

Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, после аномально теплого начала месяца столичный регион ждет почти нормальная — соответствующая климатической норме — погода.

В воскресенье, 15 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и порывистый ветер. Днем температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 1 градуса, а в ночь на понедельник может похолодать до минус 9 градусов.

До утра понедельника в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра.

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