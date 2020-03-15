Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Выступление в Госдуме после предложенных Валентиной Терешковой поправок о президентских сроках было решением Владимира Путина, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он рассказал, что после того, как Терешкова внесла поправку, "мы договорились провести консультации с руководителями фракций и проинформировать президента".

"Сразу позвонили. Эти поправки — я просто рассказал. Он (Владимир Путин – ред.) принял решение приехать, — рассказал Володин. — Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места".

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, благодаря этому Путин сможет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В Кремле заявили, что это заявление стало для них неожиданностью. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обо всех инициативах Кремль узнавал "вместе со всеми в режиме онлайн".

Позже 10 марта Владимир Путин выступил в Госдуме и высказал свою позицию по внесению ряда поправок.