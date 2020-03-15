Убил потерявшуюся девочку: в Иркутской области раскрыто преступление шестнадцатилетней давности

В Иркутской области задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в убийстве девочки, совершенном 16 лет назад. По версии следствия, убийца подобрал потерявшегося ребенка, увез его в лес, убил и закопал.

Инцидент произошел в Слюдянском районе 24-июня 2004 года. Подозреваемый распивал спиртные напитки и катался вместе с собутыльниками на автомобиле. По пути им встретилась потерявшаяся четырехлетняя девочка. Пьяная компания взяла ее с собой.

Вместе они доехали на машине до леса, а затем, пока остальные выпивали, мужчина отвел ребенка в сторону, убил его и закопал тело.

Собранных фактов, включая признательные показания задержанного и его заключение психофизиологического исследования, достаточно, по версии следствия, для признания вины подозреваемого. В настоящее время мужчина заключен под стражу.