Собянин: в столице нет причин для паники

Московские власти немедленно сообщают жителям о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

Такие меры позволяют оперативно выявить круг общения инфицированных и быстрее локализовать ситуацию. "Мы сами заинтересованы [в том, чтобы] немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания", – отметил Собянин и добавил, что слухи о большом количестве заболевших в Москве и тем более о том, что "истинное" количество инфицированных выше официальных данных, не соответствуют действительности. Мэр предположил, что на таких слухах могут "погреть руки" некоторые политики.

На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве значительно лучше, чем в большинстве других городов мира, где количество заболевших уже исчисляется сотнями и даже тысячами. При этом в столице нет причин для паники, город живет и работает в обычном режиме: предприятия, организации, транспорт. Однако, сохраняя спокойствие, бдительности терять не стоит, советует Собянин.

Здравоохранение Москвы переведено на усиленный режим работы, больницы подготовлены к работе с новой коронавирусной инфекцией или внебольничной пневмонией. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся под контролем, за их состоянием следят врачи, у них взяты соответствующие анализы. Мэр Москвы выразил благодарность врачам за профессиональную работу и призвал москвичей внимательно соблюдать рекомендации специалистов: тем, кто вернулся из-за границы, перейти на режим добровольного карантина, при недомогании обращаться к медикам, сообщать на горячую линию о случаях нарушения режима, работодателям рекомендовано не допускать на работу тех, кто должен находиться на карантине.

Ранее сообщалось, что 52 человека выписаны из клиники в Коммунарке после получения отрицательных анализов на коронавирус.