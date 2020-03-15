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Коронавирус 9 минут назад

15 марта 202011:58

Россиян призвали не лечиться алкоголем

Global Look Press

Отказаться от алкоголя при появлении симптомов гриппа или ОРВИ призывает главный терапевт российского Минздрава Оксана Драпкина. По ее словам, при простуде и гриппе ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, а тем более пытаться лечиться им.

Алкоголь и его основная составляющая — ацетальдегид — оказывают очень большое негативное влияние на организм, поясняет врач. Алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, может вызывать тахикардию и аритмию, повышение артериального давления.

При повышенной температуре тела сердцебиение учащается, а если вдобавок принимать алкоголь, это "может спровоцировать выраженное нарушение частоты сердечных сокращений и возникновение жизнеугрожающих аритмий", говорит она. Также прием алкоголя может вызывать повышение артериального давления, что тоже не будет способствовать скорейшему выздоровлению.

При этом прием даже небольших доз алкоголя ведет к снижению уровня некоторых нутриентов, в частности, витамина B12, крайне необходимого для поддержания основных функций организма, особенно для нормального функционирования нейронов мозга. Также алкоголь серьезно ослабляет иммунитет.

"Поэтому совет врача и профессионала — не употребляйте алкоголь во время простуды и не возлагайте больших надежд на алкоголь как на лечебное средство, — цитирует Оксану Драпкину "Интерфакс". — Обязательно при возникновении каких-либо симптомов обратитесь к врачу. Только врач сможет разобраться в ситуации и назначит правильное лечение".

Ранее медики назвали четыре симптома, которые должны вызвать беспокойство при простуде: температура, насморк, сухой кашель и дискомфорт при дыхании. Мутировавший коронавирус COVID-19 хитер: до поры до времени он маскируется под обычную простуду, а затем может привести к тяжелому поражению легких.


Тем временем психолог Михаил Хорс объяснил, почему граждане России боятся нового коронавируса меньше, чем жители других стран. По его мнению, в истории нашей страны были вещи и пострашнее пандемии коронавируса, так что россияне закалены ими.

По словам психолога, сейчас опасениям по поводу коронавируса в России больше всего подвержена молодежь, так как, во-первых, молодое поколение не проходило через опыт конца 80-х – начала 90-х годов, а во-вторых, сейчас детей часто воспитывают, стараясь оградить их от боли и жизненных реалий.

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