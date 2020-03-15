Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

Компании должны быть готовы к экономическим потрясениям, считает сооснователь и гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Экономику трясет регулярно, компании должны быть построены так, чтобы выдерживать такую тряску", — подчеркнул он. "Сейчас всех трясет, мы должны быть конкурентны в этой турбулентности", — добавил Волож.

В свою очередь основатель и управляющий партнер компании «Almaz Capital Partners Александр Галицкий отметил, что турбулентность в экономике – хорошая возможность для развития. "Турбулентность всегда хороша. Когда попадает волна турбулентности, а на ней волна технологическая, на этом можно сделать шаг вперед", — сказал он.

Галицкий также считает, что постоянного покоя в экономической ситуации не бывает. "Не можете вы все время быть на море, и чтобы там все время спокойно и не штормило", — заявил он.