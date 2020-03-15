Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

Доля добывающей промышленности в общей структуре ВВП России снижается и растет доля других сервисов, заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Кирилл Андросов, управляющий партнер инвестиционной компании Altera Capital.

Говоря о диверсификации экономики, он отметил, что "результаты есть". "Доля добывающей промышленности в структуре ВВП постепенно снижается, а значит, растет доля других сервисов", — сообщил Андросов.