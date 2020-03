"Пережидают, демоны". Панарин показал, чем занимаются одноклубники во время карантина

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин показал, чем занимаются его одноклубники и соотечественники Игорь Шестеркин и Павел Бучневич во время карантина.

"Коронавирус пережидают сидят, демоны", – сказал Панарин на видео в сториз Instagram, на кадрах которого Шестеркин и Бучневич играют в футбольный симулятор FIFA.

Athletes: they’re just like us pic.twitter.com/jXRZNDPIuW