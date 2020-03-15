Минобороны отчиталось о российско-турецком патрулировании и сообщило о провокациях террористов

В Минобороны России рассказали о том, как прошло первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. По сообщению военного ведомства, протяженность маршрута совместного патруля была сокращена. Причиной стали провокации, планируемые радикальными бандформированиями, неподконтрольными Турции.

Для этих провокаций террористы пытались использовать в качестве "живого щита" мирных жителей, включая женщин и детей. Чтобы не допустить инцидентов, в результате которых могли пострадать мирные жители, совместный российско-турецкий координационный центр принял решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования.

Сообщается, что турецкой стороне предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М-4.



Об урегулировании обострившейся в Идлибе ситуации договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 5 марта в Москве. Позже на переговорах российских и турецких военных в Анкаре была достигнута договоренность о совместном патрулировании трассы М-4 в Идлибе, соединяющей Латакию и Алеппо.

Минобороны РФ накануне сообщило, что переговоры в Анкаре прошли "в конструктивном ключе" и позволят реализовать все договоренности президентов Путина и Эрдогана по Идлибской зоне деэскалации. При подготовке к первому совместному российско-турецкому патрулированию военные инженеры провели разведку в районе города Серакиб.