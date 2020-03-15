Все горнолыжные курорты Франции прекращают работу

Все горнолыжные курорты Франции с воскресенья, 15 марта, прекращают свою работу из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким образом, горнолыжный сезон в стране завершается досрочно.

Сообщившая об этом Ассоциация горнолыжных зон Франции (DSF) призвала всех профессионалов отрасли и отдыхающих "осознавать серьезность нынешней ситуации".

Это вынужденное закрытие директор профессиональной ассоциации France Montagnes Жан-Марк Силва назвал тяжелым ударом по всей отрасли.

Между тем горнолыжные курорты в Швейцарии, Италии и Австрии, в отличие от французских, закрылись гораздо раньше, отмечает ТАСС.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что из-за коронавируса в стране прекращают работу все рестораны, кафе, кинотеатры, музеи, под запрет попадают общественные мероприятия численностью более 100 человек, кроме того, отменяются службы в церквях. Они будут закрыты до особого распоряжения. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, банки, табачные лавки и автозаправки.

По данным на вечер 14 марта, во Франции заразились 4,5 тысячи человек, 91 умер.