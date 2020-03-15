ФНЛ. "Томь" прервала серию поражений, обыграв "Краснодар-2"

В матче 27-го тура первенства ФНЛ "Томь" на поле домашней арены "Труд" в Томске обыграла "Краснодар-2" со счетом 2:1. Подопечные Василия Баскакова прервала серию из трех поражений в турнире.

У победителей голами отметились Илья Визнович (45-я минута) и Данила Буранов (84, пенальти), а у гостей единственный мяч забил Илья Жигулев (70).

"Томь" с 39 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Краснодар-2" расположился на 13-й строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем матче первенства Футбольной национальной лиги "зелено-белые" в воскресенье, 22 марта, примут "Чертаново", а краснодарцы на следующий день дома сыграют с "Нефтехимиком".