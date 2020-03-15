Шеф евродипломатии отложил визит на Украину

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель перенес свой визит на Украину на неопределенное время, говорится в сообщении пресс-службы Борреля.

Боррель должен был прибыть в Киев сегодня, 15 марта. Однако из-за распространения корнавируса глава евродипломатии отложил визит. В пресс-службе также добавили, что глава европейской дипломатии по телефону уведомил о переносе визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к гражданам, которым рекомендовал вернуться из-за границы на родину до середины следующей недели. Сегодня из Испании на Украину вернулся экс-президент Петр Порошенко.