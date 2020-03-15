15 марта 202014:25

Гидрометцентр уточнил, что ждет Москву

Потепления в Москве в ближайшее время не предвидится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозам, на следующей неделе, до четверга, среднесуточная температура в городе будет около нуля, потом немного потеплеет, но в выходные вновь ожидается похолодание.

И вообще, после аномалий в начале марта, когда было до 10 градусов тепла, во второй половине месяца погода приблизится к климатической норме, сказал Вильфанд.

А накануне вечером и минувшей ночью в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Таким образом, месячная норма осадков уже "перевыполнена" на 15-20 процентов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, за вчерашний вечер и ночь в столице выпало от 5 до 9 миллиметров осадков. Это почти треть от месячной нормы, которая составляет 34 миллиметра, пишет ТАСС.

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