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Коронавирус 19 минут назад

15 марта 202014:52

Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко до 16 марта организовать и обеспечить работу Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову Мишустин поручил до 16 марта рассмотреть предложения, высказанные на совещании по экономической ситуации накануне, для возможного включения их в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Текст поручений опубликован на сайте правительства.

Поручения были даны по итогам совещания, проведенного премьером 14 марта. Для координации всех действий по борьбе с коронавирусом COVID-19 в России создан специальный совет. В него включили уже действующий оперативный штаб, а также комиссию по устойчивости экономической ситуации в стране. Вошли в состав совета и руководители регионов, а возглавил его сам премьер-министр. Заседания Координационного совета будут проходить ежедневно.

Накануне Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в нашей стране. Премьер также попросил россиян минимизировать поездки за рубеж и заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий в России.

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