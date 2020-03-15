Молдавия закрывает границы, Чехия подумывает о всеобщем карантине

Со вторника, 17 марта, Молдавия закрывает наземные границы и авиасообщение со всеми странами. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику после воскресного заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения. Чрезвычайное положение вводится с ноля часов в ночь с понедельника на вторник.

С сегодняшнего дня страна прекратила авиасообщение с государствами Евросоюза. Прилететь в страну могут либо граждане Молдовы, либо иностранцы, имеющие вид на жительство. Разрешен прилет рейсов, не совершавших посадку в Италии, Китае, Иране и Южной Корее. А также транзитным пассажирам, не совершавшим пересадку в этих странах.

На настоящий момент известно 12 случаев коронавируса в стране.

Чехия готовится ввести карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Премьер-министр Андрей Бабиш, которого цитирует газета Prague morning, отмечает, что граждане должны оставаться дома и ухаживать за пожилыми людьми. А правительство предпримет дополнительные меры, так как чехи "относятся к карантину несерьезно". В частности, чтобы избежать больших скоплений людей в общественном транспорте, на рейсы выведут дополнительные автобусы и трамваи. Медиков попросили на время отложить плановые операции и полностью сконцентрироваться на лечении зараженных вирусом COVID-19.

В Чехии уже выявили 231 случай заражения, более 5 тысяч человек находятся на карантине.