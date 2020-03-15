Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

Бывший украинский премьер Арсений Яценюк попал в больницу. Личный автомобиль привез его к черному входу медклиники "Борис" в Киеве.

Яценюк долго собирался выйти из машины, ко входу в здание его вели под руки. Сам политик и его охрана были в масках.

О причинах экстренного обращения в клинику данных нет, передает РИА Новости.