Зеленские – Трюдо: Украина с вами!

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена отправили премьеру Канады Джастину Трюдо и его супруге Софи, заразившейся коронавирусом, записку. В ней содержатся слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. "Украина с вами! — заверили Владимир и Елена Зеленские.

Фото записки разместил в своем Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Луч света через океан", — так охарактеризовал дипломат послание от украинского лидера и его супруги.

Софи Грегуар-Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. Она ощутила легкие признаки недомогания, поэтому обратилась к медикам. Тесты на коронавирус показали положительный результат. Теперь Софи находится на 14-дневном карантине.

Вместе с ней добровольно ушел на карантин и канадский премьер, хотя симптомов заболевания у него нет. Трюдо работает из дома в удаленном доступе.

13 марта премьер выступил с обращением к нации, в котором заявил, что чувствует себя хорошо, а также попросил канадцев не покидать без необходимости пределы страны. Кроме того, Трюдо пообещал канадской экономике бюджетные меры стимулирования.