Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

На YouTube-канале Wiwibloggs оценили клип российской группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят нашу страну на "Евровидении-2020" в голландском Роттердаме. Клип был опубликован на YouTube-канале "Евровидения" 12 марта и прочно обосновался на вкладке "В трендах" российского сегмента видеохостинга.



Число просмотров клипа уже превысило 19 миллионов, это на 6 миллионов больше, чем сутки назад. Блогеров канала Wiwibloggs, которые являются постоянными партнерами "Евровидения" и ездят на конкурс в качестве журналистов, Uno привел в восторг. По словам одного из ведущих, Уильяма Ли Адамса, клип напомнил ему о тех временах на "Евровидении", когда участники были готовы на все, чтобы получить голоса.

Ведущие Wiwibloggs также озвучили версию о том, почему в счете на испанском языке в припеве Uno не упоминается цифра 3: Россия, по словам Адамса, "устала финишировать третьей" на "Евровидении".

Также блогеры и авторы комментариев в канале отметили снявшегося в клипе 25-летнего танцора Дмитрия Красилова из города Заринск Алтайского края. По их мнению, в артисте, которого прозвали Пухляшом, "много харизмы". Зарубежные музыкальные СМИ, также оценившие клип, называют его, например, "совершенно сумасшедшим".

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах. Право провести конкурс у себя голландцы получили после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на конкурсе в израильском Тель-Авиве в 2019 году.

Вместе с четырьмя постоянными участниками группы Little Big на "Евровидении" в Роттердаме выступят вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Песню Uno они исполнят на английском языке с использованием испанского в припеве.

Группа Little Big, основанная в Санкт-Петербурге в 2013 году, играет музыку в стилях панк, поп и рейв. Особую популярность ей принес хит Skibidi, набравший 23 миллиона просмотров на YouTube всего за неделю. На данный момент у этого видео почти 371 миллион просмотров.