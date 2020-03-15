Россиян заверили, что дефицита не предвидится

Крупные российские ретейлеры отметили рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены. Как рассказали ТАСС в воскресенье представители торговых сетей и онлайн-магазинов, специалисты связывают это с информацией о распространении коронавируса COVID-19 в мире и резким снижением курса рубля.

Представители X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Лента", "Ашан", Metro Cash&Carry и онлайн-гипермаркет "Утконос" заверили россиян, что товаров на складах достаточно для удовлетворения спроса и дефицита каких-то категорий не ожидается.

В последние дни покупатели запасают впрок в основном товары длительного хранения: средства гигиены бакалею, крупы, консервы, макароны и моющие средства.

Ретейлеры наладили дополнительные поставки в магазины из распределительных центров во всех регионах и нарастили объем партий товаров в магазины. В ряде магазинов пришлось нанять новых сотрудников для частого пополнения товаров на полках.

Крупные торговые сети знают как справляться с усиленном спросом, ведь подобное происходит постоянно перед праздниками, к примеру — Новым годом.