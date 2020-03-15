Спешащий водитель подрезал автомобиль и "финишировал" в дорожное ограждение. Видео

Опубликованы кадры момента аварии, произошедшей в центре Ярославля, на которых видно, как кроссовер подрезал легковушку и врезался вместе с ней в дорожное ограждение.

Инцидент произошел на Московском шоссе в пятницу, 13 марта, около пяти часов вечера. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка, которая исчезла лишь лишь к наступлению ночи.

По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал.