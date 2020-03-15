Илон Маск потерял пять с половиной миллиардов долларов

Глава автомобильной компании Tesla Илон Маск потерял 5,5 миллиарда долларов из-за обвала на нефтяном и других рынках, возникшего после разрыва сделки ОПЕК+, а также в связи с новостями о распространении коронавируса.

Однако пострадал не только Маск. За последнюю неделю десять богатейших людей мира потеряли в общей сложности порядка 76,4 миллиарда долларов.

Так, президент группы компаний LVMH Бернар Арно лишился 14 миллиардов долларов, основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега — 12,8 миллиарда долларов.

Убытки главы Amazon Джеффа Безоса составили более чем 6 миллиардов долларов, тем не менее он остается самым богатым человеком на Земле. Состояние Безоса оценивается примерно в 110,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Между тем в начале февраля скачок акций Tesla за один день сделал Илона Маска более чем на 3,8 миллиарда долларов богаче.