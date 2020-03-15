"До и после первой победы". Дзюба и Слуцкий вновь обменялись колкостями в Instagram

Главный тренер казанского "Рубина" Леонил Слуцкий и нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба вновь потроллили друг друга через социальные сети.

Наставник казанцев опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого иностранный боксер дает интервью. "Дзюба отлично подтянул уровень английского", – подписал пост Слуцкий

Спустя час Артем дал ответ экс-наставнику сборной России, в котором опубликовал подборку фотографий с людьми и персонажами, похожими на Слуцкого. "Леонид Слуцкий до и после первой победы", – прокомментировал сообщение форвард.

В субботу, 14 марта, "Рубин" одержал первую победу в официальных матчах под руководством Слуцкого, а "Зенит" разгромил "Урал" (7:1) благодаря хет-трику Сердара Азмуна и дублю Дзюбы.

Напомним, юмористический баттл между Дзюбой и Слуцким начался еще в феврале, тогда Артем сравнил Леонида Викторовича с героем мультфильма "Тайна третьей планеты" и с одним из героев шоу "Форт Боярд", а Слуцкий назвал нападающего котенком, видящим в зеркале льва, а также сравнил его с деревом.