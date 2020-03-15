Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

Идлибский пропагандист, обслуживающий террористические группировки, в том числе "Хайат Тахрир аш Шам" (запрещена в России), объявил награду за убийство российских журналистов. Он готов заплатить 25 тысяч долларов США тому, что убьет военных корреспондентов Евгения Поддубного и Олега Блохина.

Они освещают российско-турецкое патрулирование дороги М4. Также появилась информация о том, что за убийство Поддубного предлагает 50 тысяч еще одна неназванная идлибская группировка. Помимо этого, она хочет заплатить еще 100 тысяч за захват в плен любого российского военнослужащего из совместного патруля с Турцией, передает телеканал "Россия 24".