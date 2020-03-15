15 марта 202016:35

Вильфанд объяснил, что произошло в Москве

Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, почему в Москве в середине марта после череды теплых дней неожиданно выпал снег.

По его словам, осадки принесло с севера — в столичный регион пришел хорошо выраженный холодный фронт. А поскольку дни до этого стояли необычно теплые, фронт был очень "острым": разница температур составляла 10 градусов минимум.

"В этих ситуациях происходит по клину, по фронтальному разделу быстрое перемещение воздушных масс", — приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА Новости.

На большой высоте воздух быстро остывает, поэтому происходит конденсация водяного пара, который мгновенно превращается в снег и выпадает на землю, продолжил Вильфанд.

Ранее он сообщил, что минувшей ночью в Москве выпало от 5 до 9 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра заявил также, что потепления в Москве в ближайшее время не предвидится, и вообще, вторая половина марта будет значительно холоднее первой.

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