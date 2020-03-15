В Италии все плохо, она готовится к худшему

11 марта во Всемирной организации здравоохранения, наконец, произнесли то самое слово, которого все так боялись, — "пандемия". Новый коронавирус COVID-19 принял характер планетарной эпидемии и стремительно накрывает мир. Число заболевших перевалило за 150 тысяч, а география пандемии охватила уже более 120 стран.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил: ждать, что заболеваемость пойдет на спад, не стоит. "В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и затронутых стран увеличится", — отметил он.

Но есть и хорошая новость. Организованность и солидарность в сочетании с профессиональными действиями властей способны поставить заслон новой заразе. Убедительный пример — Китай. Европе же признана мировым центром пандемии. Главный очаг там — Италия.

Главврач госпиталя Spallanzani Франческо Вайя сильно опаздывает. Но не на интервью с нами — здесь он пунктуален. Вайя — менеджер, больница в ответе не только за Рим – за весь регион Лацио. За неделю он сделал невозможное — 177 мест превратил в 257.

К худшему готовится вся Италия, даже там, где уже давно все плохо. Ломбардия обещает за 6 дней превратить территории "Экспо" в полевой госпиталь. В крупнейшем порту Италии — Генуе — больных коронавирусом будут размешать на кораблях. В стране не хватает больниц, врачей, крови. Неаполь и Рим через социальные сети умоляют доноров прийти в центры переливания.

Помощь пришла откуда не ждали. В аэропорту Фьюмичино приняли бесценный груз — спецборт из Шанхая доставил 31 тонну масок, комбинезонов и 1000 аппаратов для ИВЛ — без них с коронавирусом сражаться бесполезно. Но самое главное – по трапу спускаются девять врачей. Они привезли с собой опыт Уханя и плазму: в крови выздоровевших пациентов Китая – антитела.

"Прилетели ученые, врачи из госпиталей Уханя, которые были на передовой. Они проедут по всей Италии, чтобы оценить ситуацию и передать свой опыт", — отметил Франческо Рокк, президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Китайцы в Италии — второй день, и они в шоке. Очень мало масок. И очень много людей на улицах. Это при том, что здесь действительно никого. У Колизея — только армия и полиция.



Вход в метро на станции "Колизей". Закрыто все: рестораны, кафе. На площади Навона кружат полицейские патрули. Fontana di Trev тоже закрыли, как и все музеи памятники. В парки, в магазин за хлебом, на прогулку можно выходить только с сертификатом. Проверки — на каждом углу.

Закрыто все, без чего можно обойтись два месяца: салоны красоты, спортзалы, в Риме остановили метро, трамваи, 21 автобусный маршрут. Ночные поезда не ходят по всей стране.

Итальянцев учат сидеть дома. МВД сообщает о 7 тысячах нарушающих декрет в день. А это административное и уголовное нарушения. Но и сами они учатся. Видео домашней репетиции выкладывают солисты "Ла Скала". Искусство вышло на балконы. Флешмобы – единственное, что остается: каждый день в 12 страна аплодирует врачам- в 6 вечера поет.

Перед вирусом все равны. Он косит врачей на передовой, игроков серии "А": на карантине – "Ювентус" и "Интер". Фотография в раздевалке как доказательство возможных контактов: в верхнем углу — Даниеле Ругани — позитивен, в нижнем левом — Криштиану Рональду — он в Португалии ждет анализ. В Австралии с коронавирусом сражаются Том Хэнкс с женой, в Канаде – премьер-министр, положительна его супруга. В Испании на карантине — члены партии Vox. В стране — режим ЧСС.

Копируют Италию, которую многие обвиняют в том, что долго тянула с экстренными мерами, все страны. В Бельгии закрыты школы, университеты, рестораны, кафе. Швейцария закрыла школы и Шенген. Австрия не пускает итальянцев и все итальянское — самолеты, фуры. Франция старается остановить заражение: школы, университеты и Лувр — на замке.

Вакцина нужна всей Европе и биржам, которые то вверх, то вниз. Италия уже анонсировала неизбежный дефицит бюджета, и Брюссель обещал не обращать на него внимания, ведь Рим готовится заморозить налоги и кредиты.

В стране останавливают все несрочные производства, где не могут обеспечить дистанцию и безопасность. По такому же пути пойдут Франция, Бельгия, Германия. Там, где случаев уже тысячи, ждут спада ВВП.

"Федеральные министры финансов и экономики объявили о беспрецедентных мерах за всю историю ФРГ по оказанию государственной поддержки бизнеса и сохранению рабочих мест", — заявила Ангела Меркель.

Цифры растут, но ученые и врачи считают, что принятые меры отзовутся лишь через две недели, если призыв сидеть дома, наконец, будет услышан. Дома у телевизора, с книгой, максимум во дворе подышать воздухом. Парки закрыты — даже пробежки нежелательны. Церкви — не все — пока работают, молитва и медитация в отсутствие вакцины — это единственное средство от паники.

Панику в момент, когда вся страна обсуждает даже фантастические теории появления вируса, подогревают видео из магазинов с пустыми полками и высадка военных США в портах Европы. Учения Defender были запланирован НАТО несколько лет назад, вирус сильно их подкосил после того, как заразились один из генералов и 850 солдат. Италия в операции больше не участвует — военные нужны стране в борьбе с эпидемией, но 20 тысяч американских солдат в момент карантина — очень раздражающий фактор.