Тема:

Коронавирус 1 минута назад

15 марта 202020:36 Ася Емельянова

В Италии все плохо, она готовится к худшему

В Италии все плохо, она готовится к худшему

11 марта во Всемирной организации здравоохранения, наконец, произнесли то самое слово, которого все так боялись, — "пандемия". Новый коронавирус COVID-19 принял характер планетарной эпидемии и стремительно накрывает мир. Число заболевших перевалило за 150 тысяч, а география пандемии охватила уже более 120 стран.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил: ждать, что заболеваемость пойдет на спад, не стоит. "В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и затронутых стран увеличится", — отметил он.

Но есть и хорошая новость. Организованность и солидарность в сочетании с профессиональными действиями властей способны поставить заслон новой заразе. Убедительный пример — Китай. Европе же признана мировым центром пандемии. Главный очаг там — Италия.

Главврач госпиталя Spallanzani Франческо Вайя сильно опаздывает. Но не на интервью с нами — здесь он пунктуален. Вайя — менеджер, больница в ответе не только за Рим – за весь регион Лацио. За неделю он сделал невозможное — 177 мест превратил в 257.

К худшему готовится вся Италия, даже там, где уже давно все плохо. Ломбардия обещает за 6 дней превратить территории "Экспо" в полевой госпиталь. В крупнейшем порту Италии — Генуе — больных коронавирусом будут размешать на кораблях. В стране не хватает больниц, врачей, крови. Неаполь и Рим через социальные сети умоляют доноров прийти в центры переливания.

Помощь пришла откуда не ждали. В аэропорту Фьюмичино приняли бесценный груз — спецборт из Шанхая доставил 31 тонну масок, комбинезонов и 1000 аппаратов для ИВЛ — без них с коронавирусом сражаться бесполезно. Но самое главное – по трапу спускаются девять врачей. Они привезли с собой опыт Уханя и плазму: в крови выздоровевших пациентов Китая – антитела.

"Прилетели ученые, врачи из госпиталей Уханя, которые были на передовой. Они проедут по всей Италии, чтобы оценить ситуацию и передать свой опыт", — отметил Франческо Рокк, президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Китайцы в Италии — второй день, и они в шоке. Очень мало масок. И очень много людей на улицах. Это при том, что здесь действительно никого. У Колизея — только армия и полиция.

Вход в метро на станции "Колизей". Закрыто все: рестораны, кафе. На площади Навона кружат полицейские патрули. Fontana di Trev тоже закрыли, как и все музеи памятники. В парки, в магазин за хлебом, на прогулку можно выходить только с сертификатом. Проверки — на каждом углу.

Закрыто все, без чего можно обойтись два месяца: салоны красоты, спортзалы, в Риме остановили метро, трамваи, 21 автобусный маршрут. Ночные поезда не ходят по всей стране.

Итальянцев учат сидеть дома. МВД сообщает о 7 тысячах нарушающих декрет в день. А это административное и уголовное нарушения. Но и сами они учатся. Видео домашней репетиции выкладывают солисты "Ла Скала". Искусство вышло на балконы. Флешмобы – единственное, что остается: каждый день в 12 страна аплодирует врачам- в 6 вечера поет.

Перед вирусом все равны. Он косит врачей на передовой, игроков серии "А": на карантине – "Ювентус" и "Интер". Фотография в раздевалке как доказательство возможных контактов: в верхнем углу — Даниеле Ругани — позитивен, в нижнем левом — Криштиану Рональду — он в Португалии ждет анализ. В Австралии с коронавирусом сражаются Том Хэнкс с женой, в Канаде – премьер-министр, положительна его супруга. В Испании на карантине — члены партии Vox. В стране — режим ЧСС.

Копируют Италию, которую многие обвиняют в том, что долго тянула с экстренными мерами, все страны. В Бельгии закрыты школы, университеты, рестораны, кафе. Швейцария закрыла школы и Шенген. Австрия не пускает итальянцев и все итальянское — самолеты, фуры. Франция старается остановить заражение: школы, университеты и Лувр — на замке.

Вакцина нужна всей Европе и биржам, которые то вверх, то вниз. Италия уже анонсировала неизбежный дефицит бюджета, и Брюссель обещал не обращать на него внимания, ведь Рим готовится заморозить налоги и кредиты.

В стране останавливают все несрочные производства, где не могут обеспечить дистанцию и безопасность. По такому же пути пойдут Франция, Бельгия, Германия. Там, где случаев уже тысячи, ждут спада ВВП.

"Федеральные министры финансов и экономики объявили о беспрецедентных мерах за всю историю ФРГ по оказанию государственной поддержки бизнеса и сохранению рабочих мест", — заявила Ангела Меркель.

Цифры растут, но ученые и врачи считают, что принятые меры отзовутся лишь через две недели, если призыв сидеть дома, наконец, будет услышан. Дома у телевизора, с книгой, максимум во дворе подышать воздухом. Парки закрыты — даже пробежки нежелательны. Церкви — не все — пока работают, молитва и медитация в отсутствие вакцины — это единственное средство от паники.

Панику в момент, когда вся страна обсуждает даже фантастические теории появления вируса, подогревают видео из магазинов с пустыми полками и высадка военных США в портах Европы. Учения Defender были запланирован НАТО несколько лет назад, вирус сильно их подкосил после того, как заразились один из генералов и 850 солдат. Италия в операции больше не участвует — военные нужны стране в борьбе с эпидемией, но 20 тысяч американских солдат в момент карантина — очень раздражающий фактор.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:32

В Москве на улице обстреляли девушек

20:02

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

19:28

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

19:16

Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

18:35

Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

18:05

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

17:35

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

20 минут назад
"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

55 минут назад
В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

2 часа назад
Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

20 минут назад
Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

4 часа назад
В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

3 часа назад
Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

3 часа назад
Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

1 час назад
Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

2 часа назад
Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

2 часа назад
Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

2 часа назад
Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

2 часа назад
Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

37 минут назад
Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

7 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

7 минут назад
Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

20 минут назад
Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

34 минуты назад
Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

35 минут назад
Макрон не стал проверяться на COVID-19

Макрон не стал проверяться на COVID-19

1 час назад
Молодежное первенство. Арбитр ошибочно прекратил матч после нескольких удалений

Молодежное первенство. Арбитр ошибочно прекратил матч после нескольких удалений

1 час назад
Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

1 час назад
ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

2 часа назад
Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

2 часа назад
"Ротор" вышел в лидеры ФНЛ, обыграв на выезде "Шинник"

"Ротор" вышел в лидеры ФНЛ, обыграв на выезде "Шинник"

2 часа назад
Волочкова оскорбила журналистку и похвасталась именной лепешкой

Волочкова оскорбила журналистку и похвасталась именной лепешкой

2 часа назад
Появились кадры лобового столкновения автомобиля председателя Совета судей Амурской области

Появились кадры лобового столкновения автомобиля председателя Совета судей Амурской области

3 часа назад
"Валенсия" Черышева рассказала о зараженных COVID-19: среди них экс-игрок "Зенита"

"Валенсия" Черышева рассказала о зараженных COVID-19: среди них экс-игрок "Зенита"

3 часа назад
Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

3 часа назад
Россия и Грузия закрывают границу

Россия и Грузия закрывают границу

3 часа назад
SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink

SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink

3 часа назад
Палка против дубинок: противостояние дебошира с полицейскими попало на видео

Палка против дубинок: противостояние дебошира с полицейскими попало на видео

3 часа назад
На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

4 часа назад
Пандемия: как распространяется коронавирус

Пандемия: как распространяется коронавирус

5 часов назад
Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

5 часов назад
Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом

Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом

5 часов назад
Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

7 часов назад
Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

7 часов назад
Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

7 часов назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

13.03.2020 17:27
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

13.03.2020 13:36
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку