15 марта 202017:33

Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

The Sun

В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома. Она признала свою вину.

По данным британской The Sun, школьница по имени Оливия зарезала трехлетнего Нико, пока тот спал. Сообщается, что она ударила его ножом 28 раз, а потом ушла из дома до возвращения матери.

Оливию задержали примерно в 10 километрах от дома. По словам арестовывавшего ее полицейского, она не сопротивлялась и выглядела спокойно. Школьнице предъявлено обвинение в убийстве.

Бывший бойфренд матери детей, Димитрий, рассказал, что он и 46-летняя Агнешка расстались за три месяца до трагедии, что старшая сестра ревновала мать к своему брату и чувствовала себя обделенной вниманием. Известно, что семья приехала в Германию в 2013 году из польской Лодзи.

Суд над 15-летней Оливией намечен на середину апреля, он пройдет в закрытом режиме, так как она несовершеннолетняя. Она не отрицает, что убила своего брата.

Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Содержание послания матери, которое Оливия написала кровью брата, полицейские не раскрывают.

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