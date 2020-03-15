В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил в воскресенье о четырех новых случаях заражения в России. Три человека заболели 3 в Московской области, 1 — в Тюменской. Всего в России заражены коронавирусом COVID-19 63 человека, пишет "Интерфакс".

Все вновь заболевшие несколько дней назад вернулись из поездок в Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Россияне изолированы в инфекционных боксах, а все, с кем они контактировали, сдадут анализы.

В Московской области управляющие компании начнут дезинфицировать подъезды многоквартирных домов. Санобработка затронет тамбуры, холлы, перила и лифты. Работы 156 тысячах подъездов в начнутся в понедельник.

Бороться с коронавирусом будут и дезинфекцией офисов МосОблЕИРЦ и МосЭнергосбыта, касс управляющих организаций и расчетных центров.