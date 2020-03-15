Палка против дубинок: противостояние дебошира с полицейскими попало на видео

В Краснодаре дебошир, схватив в руки палку, оборонялся от полицейских, пытающихся его задержать так, чтобы он не поранил себя или окружающих.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 15 марта, на юго-западе города. Опубликованные кадры продемонстрировали, как после прибытия к полицейским подмоги, агрессивного мужчину, не смотря на то, что он отчаянно вращал палкой вокруг себя, удалось аккуратно скрутить и задержать.

Официальные комментарии о причине такого поведения неадекватного человека не поступали.