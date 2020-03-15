Волочкова оскорбила журналистку и похвасталась именной лепешкой

Балерина Анастасия Волочкова ответила оскорблениями журналистке радиостанции "Говорит Москва" после вопроса о вечеринке с сухим льдом. Ранее Волочкова выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий и видео из ресторана. По ее словам, там проходила вечеринка, устроенная неким неназванным поклонником в ее честь. На кадрах видно, как из чаши на столе вырываются клубы дыма, а официанты танцуют с зажженными бенгальскими огнями. Отдельного внимания удостоена лепешка типа питы, на которой зернами черного кунжута было выложено имя виновницы торжества "Анастасия".

Подписчики не оценили стараний поклонника и в комментариях раскритиковали идею с сухим льдом, когда еще не забылась история с гибелью людей на вечеринке, где сухой лед бросили в бассейн.

Отвечая на вопросы корреспондента радиостанции, Волочкова сначала с удовольствием рассказывала о вечеринке и других сюрпризах, которые ей устраивают поклонники-мужчины. Однако после вопроса об уместности сухого льда балерина сменила тон и начала оскорблять журналиста – "Мое имя на лепешке пишут, а вашего имени просто нет, и в этом наша с вами разница […] по жизни". Далее Волочкова, перечисляя белые розы, сухой лед и "саму любовь", называла себя опасной "для страшных женщин". Балерина считает, что ей, ее растяжке и любви к ней мужчин "завидуют недолюбленные тети".

Позднее, PR-директор балерины Наталья Ракицкая извинилась за ее слова и заявила, что та отвечала "спросонья, не разобравшись в ситуации". По словам Ракицкой, Волочкова не знала о трагедии, которая разыгралась на праздновании дня рождения блогера Екатерины Диденко.