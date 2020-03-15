SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Ракета должна была стартовать с 60 интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал. Уже шел финальный отсчет, когда двигатели отключили.

Компания прекратила трансляцию и опубликовала твит с разъяснениями. Оказывается, старт был отменен автоматической системой прекращения запуска из-за нештатных данных во время проверки мощности двигателя.

На какое время назначен следующий запуск, офис Илона Маска не сообщил.

Starlink — проект системы околоземных спутников для создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с Земли и орбиты. Компания SpaceX оценила расходы на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, эксперты посчитали сумму заниженной.