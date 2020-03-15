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Коронавирус 18 минут назад

15 марта 202017:12

Россия и Грузия закрывают границу

Global Look Press

Грузия и Россия с 16 марта временно закрывают границу из-за рисков распространения коронавируса. Об этом договорились в телефонном разговоре спецпредставитель грузинского премьера по отношениям с РФ Зураб Абашидзе и российский сенатор Григорий Карасин. Беседа состоялась по поручению премьер-министра Грузии.

Это решение не распространяется на тех граждан Грузии и РФ, которые хотят вернуться на родину.

Кроме того, решение о закрытии границы не касается грузовых перевозок, пишет РИА Новости.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего заразились более 142 тысяч человек в 135 странах мира, свыше 5,3 тысячи умерли. В связи с рисками распространения коронавируса Россия уже закрыла границы с рядом стран, приостановила авиа- и железнодорожное сообщение по многим направлениям.

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