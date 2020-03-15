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Поправки в Конституцию 27 минут назад

15 марта 202022:33 Дмитрий Киселёв

Киселёв: Россия без Путина еще нежизнеспособна

Киселёв: Россия без Путина еще нежизнеспособна

Мелкий гаденыш коронавирус кардинально меняет мир. Ставит на прикол самолеты, в целых странах запирает людей в их домах, отменяет спортивные соревнования, опустошает кинотеатры, обрушивает производства и торговлю, включая международную. Мы не знаем, чем еще обернется мировая пандемия, но зато прекрасно осознаем, что коварный пришелец, которого сейчас вся планета рассматривает в микроскоп, — лишь часть новой реальности, в которой придется существовать и России. В целом же более неспокойной ситуации в мире по совокупности факторов уже не было очень давно.

Президент России Владимир Путин новые риски видит. Сказал о них он, выступая 10 марта в Государственной Думе в ходе заключительного обсуждения поправок в Конституцию страны.

"Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидированно", — подчеркнул глава государства.

В этих словах и уверенность в возможностях России, и призыв работать вместе, объединяя усилия. В этом — Путин. Путин, который еще не решил, воспользуется ли он возможностью выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, но даже сама эта возможность уже страхует страну. Страхует от внутренних интриг, попыток затеять передел — в расчете, что глава государства все равно уйдет. Не все равно. России смута или даже просто неопределенность в контексте столь серьезных рисков не нужны. И потому, что в мире такая обстановка, и потому, что сама страна еще в процессе формирования.

"Многое еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, "на живую нитку", и пока еще очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития", — считает президент.

"На живую нитку" – это мягко сказано. Будем честными: Россия без Путина еще нежизнеспособна. Наша политическая система недоделана и несбалансирована. У нее, к большому сожалению, нет пока ответственной оппозиции, способной взять власть на выборах и не пустить государство под откос. Ведь что такое оппозиция? В идеале не что иное, как политический резерв. Такой резерва вырастить нашему обществу пока не удалось. А скороспело ответственная оппозиция не появится, ведь наши политические партии как справа, так и слева до сих пор в зачаточном состоянии. Наверное, нужно время. Нам хочется быстрее, но быстрее в огромной России со столь сложной историей не получится. Слишком велики риски.

В любом случае сейчас как раз и образуется запас времени для формирования более устойчивых политических институтов внутри страны, будь то партии, парламент с расширенными полномочиями или правительство в новой системе ответственности.

Для внешних сил тоже важно знать, что линия Путина на суверенитет России и многополюсный мир останется неизменной. А то, небось, уже планы стали строить на после. Так что Россия остается стабильной как часть международного сообщества и стабильной внутри. Для заведомо уходящего президента такая задача была бы непосильной. Путин понимает это очень четко.

"Ведь именно президент является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего эволюционного развития. Именно эволюционного, нам достаточно уже было революций, Россия свой "план по революциям" выполнила", — сказал глава государства.

Именно поэтому столь важную поправку в Конституцию внесла первая женщина в космосе Валентина Терешкова. "Все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, на открытых площадках, да и просто, как говорится, на кухнях, — это разговоры о Владимире Владимировиче Путине, и нечего здесь лукавить и мудрить. Людей волнует, даже тревожит, что будет после 2024 года, и понимаю, почему. Самое главное — если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией. Причем мы ничего не предопределяем заранее, никто не знает, что будет в 2024 году, какова будет ситуация, потребуется ли этой возможностью воспользоваться. Тем более я не знаю, готов ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих выборах. Что я точно знаю, так это само наличие такой возможности для действующего президента", — заявила Терешкова.

Путин с идеей согласился, хотя и с важной оговоркой: "Этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона".

В итоге идея Валентины Терешковой вошла в общий пакет поправок в Конституцию. В случае одобрения поправок народом на голосовании 22 апреля Путин будет иметь возможность пойти в 2024 году на выборы. Такой поворот тут же сказался на результатах опросов общественного мнения. Так, по данным ВЦИОМ, если еще 6 марта за пакет поправок в Конституцию готовы были голосовать 42%, то 11 марта — уже 64%. Увеличение — на треть.

Текст: "Вести недели"

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