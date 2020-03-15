Тема:

Нефть и газ 9 минут назад

15 марта 202021:21 Дмитрий Киселёв

У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

Всю прошедшую неделю обсуждали разрыв сделки ОПЕК+, то есть разрушение соглашения Организации стран-экспортеров нефти с Россией о согласованном ограничении добычи нефти с целью удержать мировые цены на приемлемо высоком уровне. Мировую панику на нефтяном рынке Путина встрече с инвесторами прокомментировал очень уверенно: "Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно".

Соглашение действовало три года и позволило России за счет относительно высоких цен на нефть сформировать очень солидные золото-валютные резервы, доведя их сейчас до рекордных 570 миллиардов долларов. Более 10 триллионов рублей — ликвидные средства Фонда национального благосостояния.

В то же время сложившиеся цены на нефть позволили поднять голову и американским компаниям, добывающим у себя сланцевую нефть с более высокой себестоимостью.

С течением времени сделка стала работать менее эффективно, и для поддержания существующей цены выше 60 долларов за баррель лидер ОПЕК Саудовская Аравия предлагала новое радикальное снижение общей добычи. Не было смысла, поскольку цена на нефть уже падала независимо от действий ОПЕК — из-за обвала деловой активности в мире благодаря коронавирусу. Россия была готова на компромисс с ОПЕК, продлив действующее соглашение для начала на квартал, но саудиты требовали радикального сокращения добычи уже сейчас. Россия отклонила предложение как неэффективное и невыгодное никому. Саудиты предпочли сделку вообще не продлевать, то есть именно они соглашение и разорвали.

Ровно это и сообщил правительству премьер Михаил Мишустин. "Не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить его на действующих условиях как минимум до конца II квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса. Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли. Страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях. А Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков".

Действительно, Саудовская Аравия после выхода из сделки стала действовать, на мой взгляд, словно назло России. По крайней мере, именно так считываются заявления Эр-Рияда, что терроризируют рынок обещанием увеличить собственную добычу до неслыханных 13 миллионов баррелей в сутки и предложить Европе нефть по 25 долларов за баррель. Пока работает. И пару месяцев, может, будет работать. Но при этом специалисты считают, что в падении нефтяных цен на 30 долларов вклад саудитов лишь — 10, а 20 — это коронавирус, так что никому не нужно себя переоценивать.

Что будет дальше? Американские сланцевики уже в массе своей перестали бурить. Инвестиции резко сократились. При этом у компаний огромная кредиторская задолженность — за 100 миллиардов. Банки в этих условиях новые кредиты перестали выдавать. Так что многие там полопаются довольно быстро. Разумеется, кто-то кого-то по дешевке скупит, но себестоимость добычи все равно останется высокой. Будут ждать нового повышения цен.

Сейчас цена — вокруг 34 долларов. Российский бюджет верстается с ценой за нашу нефть в 42 доллара. Профессиональный прогноз на повышение цены от 40 до 50 долларов в течение двух-трех месяцев. У России резервов — на годы.

"Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность. Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации", — заявил Михаил Мишустин.

Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:55

РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

20:32

В Москве на улице обстреляли девушек

20:02

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

19:28

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

19:16

Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

18:35

Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

18:05

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Как Россия борется с COVID-19

Как Россия борется с COVID-19

17 минут назад
"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

1 час назад
Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

1 час назад
Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

1 час назад
Коронавирус: Китай призвал США объясниться

Коронавирус: Китай призвал США объясниться

40 минут назад
В Москве на улице обстреляли девушек

В Москве на улице обстреляли девушек

35 минут назад
РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

19 минут назад
В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

3 часа назад
Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

5 часов назад
В Италии все плохо, она готовится к худшему

В Италии все плохо, она готовится к худшему

49 минут назад
Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

33 минуты назад
Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

19 минут назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

1 час назад
Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

8 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Крыховяк и Жемалетдинов принесли "Локомотиву" победу в Ростове

Крыховяк и Жемалетдинов принесли "Локомотиву" победу в Ростове

26 минут назад
Nike закрывает магазины из-за коронавируса

Nike закрывает магазины из-за коронавируса

32 минуты назад
Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

52 минуты назад
Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

1 час назад
Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

1 час назад
Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

1 час назад
Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

1 час назад
Макрон не стал проверяться на COVID-19

Макрон не стал проверяться на COVID-19

2 часа назад
Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

2 часа назад
Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

2 часа назад
ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

2 часа назад
Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

2 часа назад
Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

3 часа назад
Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

3 часа назад
Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

3 часа назад
Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

3 часа назад
Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

3 часа назад
Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

4 часа назад
В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

4 часа назад
На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

5 часов назад
Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

6 часов назад
Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

7 часов назад
Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

7 часов назад
Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

8 часов назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

13.03.2020 17:27
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

13.03.2020 13:36
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку