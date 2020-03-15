У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

Всю прошедшую неделю обсуждали разрыв сделки ОПЕК+, то есть разрушение соглашения Организации стран-экспортеров нефти с Россией о согласованном ограничении добычи нефти с целью удержать мировые цены на приемлемо высоком уровне. Мировую панику на нефтяном рынке Путина встрече с инвесторами прокомментировал очень уверенно: "Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно".

Соглашение действовало три года и позволило России за счет относительно высоких цен на нефть сформировать очень солидные золото-валютные резервы, доведя их сейчас до рекордных 570 миллиардов долларов. Более 10 триллионов рублей — ликвидные средства Фонда национального благосостояния.

В то же время сложившиеся цены на нефть позволили поднять голову и американским компаниям, добывающим у себя сланцевую нефть с более высокой себестоимостью.

С течением времени сделка стала работать менее эффективно, и для поддержания существующей цены выше 60 долларов за баррель лидер ОПЕК Саудовская Аравия предлагала новое радикальное снижение общей добычи. Не было смысла, поскольку цена на нефть уже падала независимо от действий ОПЕК — из-за обвала деловой активности в мире благодаря коронавирусу. Россия была готова на компромисс с ОПЕК, продлив действующее соглашение для начала на квартал, но саудиты требовали радикального сокращения добычи уже сейчас. Россия отклонила предложение как неэффективное и невыгодное никому. Саудиты предпочли сделку вообще не продлевать, то есть именно они соглашение и разорвали.

Ровно это и сообщил правительству премьер Михаил Мишустин. "Не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить его на действующих условиях как минимум до конца II квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса. Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли. Страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях. А Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков".

Действительно, Саудовская Аравия после выхода из сделки стала действовать, на мой взгляд, словно назло России. По крайней мере, именно так считываются заявления Эр-Рияда, что терроризируют рынок обещанием увеличить собственную добычу до неслыханных 13 миллионов баррелей в сутки и предложить Европе нефть по 25 долларов за баррель. Пока работает. И пару месяцев, может, будет работать. Но при этом специалисты считают, что в падении нефтяных цен на 30 долларов вклад саудитов лишь — 10, а 20 — это коронавирус, так что никому не нужно себя переоценивать.

Что будет дальше? Американские сланцевики уже в массе своей перестали бурить. Инвестиции резко сократились. При этом у компаний огромная кредиторская задолженность — за 100 миллиардов. Банки в этих условиях новые кредиты перестали выдавать. Так что многие там полопаются довольно быстро. Разумеется, кто-то кого-то по дешевке скупит, но себестоимость добычи все равно останется высокой. Будут ждать нового повышения цен.

Сейчас цена — вокруг 34 долларов. Российский бюджет верстается с ценой за нашу нефть в 42 доллара. Профессиональный прогноз на повышение цены от 40 до 50 долларов в течение двух-трех месяцев. У России резервов — на годы.

"Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность. Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации", — заявил Михаил Мишустин.

Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат.