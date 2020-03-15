Появились кадры лобового столкновения автомобиля председателя Совета судей Амурской области

Опубликовано видео лобового столкновения председателя Совета судей Амурской области в Пятигорске. Иинцидент произошел еще 14 января 2020 года.

На появившихся кадрах видно, как автомобиль отечественного производства подрезал Nissan Patrol под управлением федерального судьи, после чего водитель внедорожника, чтобы избежать столкновения, вырулил на встречную полосу и врезался в машину Kia Rio.

В аварии никто не пострадал, однако владельцы Kia Rio, не подлежащего восстановлению, уже два месяца, по информации издания "Блокнот Ставрополь", не могут получить вердикт о виновности участника ДТП.

По их словам, сотрудники ГИБДД признали виновным водителя Nissan Patrol, поскольку тот, вместо того, чтобы затормозить, вырулил на встречку. Однако делом занялась краевая прокуратура, и решение по нему до сих не принято.

Редакция издания связалась с судьей, сидевшим в тот день за рулем внедорожника, и тот сообщил, что до появления решения по делу комментировать ему нечего.