В Китае с каждым днем все меньше заболевших, самые смелые снимают маски

В Китае, где зародился коронавирус, с каждым днем заболевших все меньше. А число выздоровевших — уже 66 тысяч человек. Можно говорить о том, что китайским властям удалось обуздать заразу. И это, конечно, вселяет оптимизм. Китай сейчас — пример для всего мира, доказывающий, что новый коронавирус остановить можно. КНР готова делиться опытом со всеми и с большим сочувствием относится к жителям стран, где эпидемия на пике.

Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с лидерами Ирана, Италии и Южной Кореи и выразил им соболезнования от всего китайского народа в связи с тяжелой ситуацией в этих странах.

О том, как важно соблюдать карантин, носить маски и постоянно измерять температуру, в деревне Лангэчжуан теперь поют уже и частушки. Члены Компартии стоят на передовой борьбы с коронавирусом. "Чаще мойте руки, и пусть ваше лицо везде сканируют. Вместе не дадим инфекции проникнуть в нашу деревню" — так в деревенском отделе пропаганды решили наглядно доносить до соседей о мерах предосторожности.

"Мы придумали это, чтобы все наверняка все запомнили: победить вирус можно, если соблюдать все правила", — говорят местные жители. И они работают. В борьбе с коронавирусом в Китае действительно наступил перелом. Сигнал об этом глава КНР посылает миру из самого эпицентра эпидемии. Кадры, которых в Китае ждали почти полтора месяца.

Жители Уханя тут же высыпали на балконы — единственное, что могут себе позволить в условиях карантина. Ну, а китайский лидер первым делом отправился в госпиталь "Хошьньшань" поддержать пациентов и поблагодарить врачей и все социальные службы за титанический труд. "Вы добились огромных успехов в этой оборонительной битве. Я благодарен вам и всем тем, кто сейчас трудится на передовой", — сказал глава КНР.

Вирус отступил даже в многострадальном Хубэе. За пределами Уханя уже неделю нет ни одного нового заражения. Да и в самом эпицентре – единицы, отчего все 16 временных госпиталей на тысячи мест, спешно переоборудованных из спортивных, выставочных и даже торговых центров, закрыли. Врачи покидали их, символично снимая маски. А уже на улице устроили праздник. Такого в Ухане не было давно, чтобы столько людей и вместе. На стенах теперь уже бывших больниц пациенты оставляют медикам признания в любви.

Понятно, что вирус здесь еще не уничтожен окончательно. И в стационарах продолжают бороться за жизни тех, кто до сих пор в критическом состоянии. В палатах, где лежат самые маленькие пациенты, медсестры как могут пытаются поднять малышам настроение, да так, что форму потом хоть отжимай. Но сложнее всего, конечно, с пожилыми.

Ученые продолжают искать вакцину и усовершенствовать системы диагностики. Тем более теперь их ждут по всему миру. Китай отправляет экспресс-тесты в Европу, на Ближний Восток, в соседние азиатские страны. Там эпидемия еще даже не на пике. В Азии за пределами Китая больше всего заболевших — в Южной Корее. За сутки — почти сто подтвержденных заражений.

В Японии уже третью неделю — негласные каникулы, страна — на самоизоляция. И хотя переносить и уж тем более отменять летнюю Олимпиаду в Токио пока не собираются, разговоров об этом все больше.

В Иране, где катастрофически не хватает медикаментов, просят снять санкции. Об этом к США обратился уже и Китай. Но есть у Пекина к американцам и другие вопросы: "Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей были заражены? В каких больницах? США должны объясниться!" Это один из высокопоставленных китайских дипломатов не оставил незамеченным признания американских чиновников от здравоохранения, что, оказывается, у некоторых скончавшихся в США от гриппа был выявлен именно коронавирус. Причем было это осенью, то есть до вспышки в Ухане. И не американские ли военные поспособствовали проникновению в Китай заразы, когда прилетали в Ухань в октябре на Всемирные армейские игры?

Впрочем, на официальном уровне вопрос об источнике вируса китайский МИД адресовал ученым. Китаю и так есть на чем сосредоточиться. Когда фондовые индексы просели, Пекин пытается отыграть.

Главный индекс китайской деловой активности не биржи Шанхая или Гонконга, а китайские оптовые рынки. Они снова начали отгружать товар по всему миру. Для многих предприятий и целых отраслей коронавирус обернулся коронакризисом. Одни только авиаперевозчики потеряли до трех миллиардов долларов — пассажиропоток упал на 85%. Китай срочно перезапускает конвейеры. Уже и в Ухане заводы постепенно возобновляют работу.

Еще один признак того, что эпидемия в Китае постепенно отступает, — движение в деловом центре столицы стало заметно активнее. Чтобы вернуть в города и на предприятия рабочие руки из карантина, власти организуют специальные рейсы. В Китае ведь часто на заводах юга работают целые деревни с севера.

По мере возвращения трудовых мигрантов из провинции в столицу контроль на входе в жилые комплексы стали еще жестче. Устанавливают стационарные посты, где измеряют температуру. Историю обращений за медицинской помощью и геотрекер перемещений, что фиксирует оператор связи, проверяют при входе в магазины, офисы, даже в шанхайском "Диснейленде", который снова заработал. Китайцы возвращаются и на горнолыжные курорты Синьцзяна — в очереди за экипировкой, правда, просят строго держать полутораметровую дистанцию. Многолюдно и в пекинских парках — идут целыми семьями. Ну, а самые смелые даже снимают маски.