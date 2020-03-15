Тема:

Коронавирус 6 минут назад

15 марта 202022:55 Александр Балицкий

В Китае с каждым днем все меньше заболевших, самые смелые снимают маски

В Китае с каждым днем все меньше заболевших, самые смелые снимают маски

В Китае, где зародился коронавирус, с каждым днем заболевших все меньше. А число выздоровевших — уже 66 тысяч человек. Можно говорить о том, что китайским властям удалось обуздать заразу. И это, конечно, вселяет оптимизм. Китай сейчас — пример для всего мира, доказывающий, что новый коронавирус остановить можно. КНР готова делиться опытом со всеми и с большим сочувствием относится к жителям стран, где эпидемия на пике.

Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с лидерами Ирана, Италии и Южной Кореи и выразил им соболезнования от всего китайского народа в связи с тяжелой ситуацией в этих странах.

О том, как важно соблюдать карантин, носить маски и постоянно измерять температуру, в деревне Лангэчжуан теперь поют уже и частушки. Члены Компартии стоят на передовой борьбы с коронавирусом. "Чаще мойте руки, и пусть ваше лицо везде сканируют. Вместе не дадим инфекции проникнуть в нашу деревню" — так в деревенском отделе пропаганды решили наглядно доносить до соседей о мерах предосторожности.

"Мы придумали это, чтобы все наверняка все запомнили: победить вирус можно, если соблюдать все правила", — говорят местные жители. И они работают. В борьбе с коронавирусом в Китае действительно наступил перелом. Сигнал об этом глава КНР посылает миру из самого эпицентра эпидемии. Кадры, которых в Китае ждали почти полтора месяца.

Жители Уханя тут же высыпали на балконы — единственное, что могут себе позволить в условиях карантина. Ну, а китайский лидер первым делом отправился в госпиталь "Хошьньшань" поддержать пациентов и поблагодарить врачей и все социальные службы за титанический труд. "Вы добились огромных успехов в этой оборонительной битве. Я благодарен вам и всем тем, кто сейчас трудится на передовой", — сказал глава КНР.

Вирус отступил даже в многострадальном Хубэе. За пределами Уханя уже неделю нет ни одного нового заражения. Да и в самом эпицентре – единицы, отчего все 16 временных госпиталей на тысячи мест, спешно переоборудованных из спортивных, выставочных и даже торговых центров, закрыли. Врачи покидали их, символично снимая маски. А уже на улице устроили праздник. Такого в Ухане не было давно, чтобы столько людей и вместе. На стенах теперь уже бывших больниц пациенты оставляют медикам признания в любви.

Понятно, что вирус здесь еще не уничтожен окончательно. И в стационарах продолжают бороться за жизни тех, кто до сих пор в критическом состоянии. В палатах, где лежат самые маленькие пациенты, медсестры как могут пытаются поднять малышам настроение, да так, что форму потом хоть отжимай. Но сложнее всего, конечно, с пожилыми.

Ученые продолжают искать вакцину и усовершенствовать системы диагностики. Тем более теперь их ждут по всему миру. Китай отправляет экспресс-тесты в Европу, на Ближний Восток, в соседние азиатские страны. Там эпидемия еще даже не на пике. В Азии за пределами Китая больше всего заболевших — в Южной Корее. За сутки — почти сто подтвержденных заражений.

В Японии уже третью неделю — негласные каникулы, страна — на самоизоляция. И хотя переносить и уж тем более отменять летнюю Олимпиаду в Токио пока не собираются, разговоров об этом все больше.

В Иране, где катастрофически не хватает медикаментов, просят снять санкции. Об этом к США обратился уже и Китай. Но есть у Пекина к американцам и другие вопросы: "Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей были заражены? В каких больницах? США должны объясниться!" Это один из высокопоставленных китайских дипломатов не оставил незамеченным признания американских чиновников от здравоохранения, что, оказывается, у некоторых скончавшихся в США от гриппа был выявлен именно коронавирус. Причем было это осенью, то есть до вспышки в Ухане. И не американские ли военные поспособствовали проникновению в Китай заразы, когда прилетали в Ухань в октябре на Всемирные армейские игры?

Впрочем, на официальном уровне вопрос об источнике вируса китайский МИД адресовал ученым. Китаю и так есть на чем сосредоточиться. Когда фондовые индексы просели, Пекин пытается отыграть.

Главный индекс китайской деловой активности не биржи Шанхая или Гонконга, а китайские оптовые рынки. Они снова начали отгружать товар по всему миру. Для многих предприятий и целых отраслей коронавирус обернулся коронакризисом. Одни только авиаперевозчики потеряли до трех миллиардов долларов — пассажиропоток упал на 85%. Китай срочно перезапускает конвейеры. Уже и в Ухане заводы постепенно возобновляют работу.

Еще один признак того, что эпидемия в Китае постепенно отступает, — движение в деловом центре столицы стало заметно активнее. Чтобы вернуть в города и на предприятия рабочие руки из карантина, власти организуют специальные рейсы. В Китае ведь часто на заводах юга работают целые деревни с севера.

По мере возвращения трудовых мигрантов из провинции в столицу контроль на входе в жилые комплексы стали еще жестче. Устанавливают стационарные посты, где измеряют температуру. Историю обращений за медицинской помощью и геотрекер перемещений, что фиксирует оператор связи, проверяют при входе в магазины, офисы, даже в шанхайском "Диснейленде", который снова заработал. Китайцы возвращаются и на горнолыжные курорты Синьцзяна — в очереди за экипировкой, правда, просят строго держать полутораметровую дистанцию. Многолюдно и в пекинских парках — идут целыми семьями. Ну, а самые смелые даже снимают маски.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:37

Рабочую группу Госсовета по коронавирусу возглавит Собянин

20:55

РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

20:32

В Москве на улице обстреляли девушек

20:02

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

19:28

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

19:16

Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

18:35

Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Рабочую группу Госсовета по коронавирусу возглавит Собянин

Рабочую группу Госсовета по коронавирусу возглавит Собянин

1 час назад
Как Россия борется с COVID-19

Как Россия борется с COVID-19

1 час назад
Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

2 часа назад
Киселёв: Россия без Путина еще нежизнеспособна

Киселёв: Россия без Путина еще нежизнеспособна

22 минуты назад
У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

У России резервов — на годы: турбулентный период будет спокойно пройден

1 час назад
В Москве на улице обстреляли девушек

В Москве на улице обстреляли девушек

2 часа назад
РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

1 час назад
В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

4 часа назад
Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

Террористы объявили награду за Евгения Поддубного и российских военных

6 часов назад
В Италии все плохо, она готовится к худшему

В Италии все плохо, она готовится к худшему

2 часа назад
Франция: выборы и закрытие курортов

Франция: выборы и закрытие курортов

1 час назад
Трамп сдал тест на коронавирус, на профпригодность – пока нет

Трамп сдал тест на коронавирус, на профпригодность – пока нет

1 час назад
Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

2 часа назад
Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

Эксперты Роскачества рассказали, как защититься от вирусных инфекций

10 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

11 минут назад
Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

29 минут назад
Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

33 минуты назад
Крыховяк и Жемалетдинов принесли "Локомотиву" победу в Ростове

Крыховяк и Жемалетдинов принесли "Локомотиву" победу в Ростове

1 час назад
Nike закрывает магазины из-за коронавируса

Nike закрывает магазины из-за коронавируса

2 часа назад
Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

2 часа назад
Коронавирус: Китай призвал США объясниться

Коронавирус: Китай призвал США объясниться

2 часа назад
Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

Израильский кабмин сформирует Бени Ганц

2 часа назад
Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

2 часа назад
Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

Скалолаз из сборной Украины обвинил бывшего тренера в педофилии

2 часа назад
Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

2 часа назад
Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

2 часа назад
"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов

3 часа назад
Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

3 часа назад
Макрон не стал проверяться на COVID-19

Макрон не стал проверяться на COVID-19

3 часа назад
Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

3 часа назад
Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

4 часа назад
ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

4 часа назад
Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

4 часа назад
Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

4 часа назад
Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

4 часа назад
Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

4 часа назад
Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

5 часов назад
Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

5 часов назад
Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор из клипа Uno Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

5 часов назад
В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

В России выявлены новые случаи заражения COVID-19

6 часов назад
На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

На сайте РЖД появился спецраздел об отмененных из-за коронавируса поездах

6 часов назад
Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

Яценюк в маске не смог самостоятельно добраться до больницы

7 часов назад
Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

Андросов: доля добывающей промышленности в структуре ВВП снижается

9 часов назад
Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

Волож заявил, что компании должны быть готовы к экономической тряске

9 часов назад
Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

9 часов назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

13.03.2020 17:27
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

13.03.2020 13:36
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку