Эксперты подсказали, как не заразиться через наличные и карты

ВОЗ не исключает, что одним из каналов передачи вирусов, в том числе нового коронавируса, вспышка которого признана пандемией, могут быть наличные деньги и пластиковые карты. Поэтому после проведения необходимых расчетов специалисты рекомендуют мыть руки и не прикасаться к лицу.

По данным ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых — до девяти дней. Поэтому при использовании банкнот и карт нужно соблюдать необходимые меры предосторожности. Наиболее безопасными признаются бесконтактные платежи.

"Не забывайте мыть руки и не трогайте руками лицо. И не забывайте протирать телефон/смартфон дезинфицирующими средствами", — цитирует рекомендации ВОЗ Роспотребнадзор.

В сообщении отмечается также, что купюры, которые поступают в банки, до этого выдерживаются в Банке России не менее чем две недели с момента поступления. Поэтому кредитные организации получают "чистые" банкноты". Но не все банкноты сразу попадают в банки, пишет "Интерфакс".

Ранее эксперты Роскачества дали несколько простых советов по профилактике коронавируса. Так, они заявили, что простые одноразовые медицинские маски, которые продаются в аптеках, эффективны только если человек заболел и не хочет заразить других людей. Если человек здоров, носить такую маску не имеет смысла — от коронавируса они не защищают.

Не годятся для защиты от вирусов и специальные респираторы, которые можно купить в строительных магазинах. Они защищают дыхательные пути лишь от механических частиц во время ремонта.

Можно использовать антисептики, но это не избавляет от необходимости мыть руки с мылом под проточной водой. Кроме того, медики советуют избегать многолюдных замкнутых пространств, соблюдать респираторную гигиену — если рядом с вами кто-то чихает или кашляет, отойдите от этого человека не менее, чем на метр, а также не прикасаться в общественных местах руками к лицу, особенно ко рту.