Марокко решило приостановить авиасообщение со всеми

Власти Марокко для противодействия новой коронавирусной инфекции решили приостановить до дальнейшего уведомления пассажирское авиасообщение с внешним миром. Приостанавливаются все международные пассажирские рейсы в Марокко и в обратном направлении.

МИД королевства назвал принятое решение частью профилактических мер против распространения коронавируса COVID-19. Первый случай заражения новым коронавирусом в Марокко был зафиксирован 2 марта, с тех пор было выявлено более 20 случаев заражения, передает ТАСС.

В частности, коронавирусную инфекцию обнаружили у министра оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Абделькадера Амару. Один из заболевших уже умер.