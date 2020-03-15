"Ротор" вышел в лидеры ФНЛ, обыграв на выезде "Шинник"

В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский "Ротор" на поле "Арены Химки" в Подмосковье обыграл ярославский "Шинник" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей единственный мяч на 56-й минуте забил 26-летний нападающий Камиль Муллин.

"Ротор" довел беспроигрышную серию в ФНЛ до 13 матчей (9 побед, 4 ничьих) и с 56 очками вышел на первое место в турнирной таблице, а "Шинник" расположился на восьмой строчке, имея в активе 43 очка.

В следующем матче турнира волгоградцы в воскресенье, 22 марта, примут московский "Спаратак-2", а ярославцы в тот же день на выезде сыграют с "Химками".