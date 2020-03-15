Террористы осудили Эрдогана за договоренности с Путиным

Военные России и Турции приступают к совместному патрулированию в сирийской провинции Идлиб. Точнее в районе стратегической трассы М-4 "Латакия – Алеппо". Договоренности об этом были достигнуты в ходе шестичасовых переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

5 марта Эрдоган срочно прилетел в Москву для обсуждения ситуации в Идлибе, где с конца января случилось серьезное обострение. Под ударами сирийских военных погибли десятки турецких солдат, что затесались в ряды террористов. А потом сирийцы сбили еще и десятки турецких ударных беспилотников. В Москве вопрос разрулили. Договорились прекратить все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации. Плюс город Саракиб отошел сирийским правительственным силам, что означает полный контроль над трассой М-5 "Дамаск — Хама — Алеппо". Трасса М-4 от Латакии до Алеппо — также под контролем.

Первое совместно российско-турецкое патрулирование трассы М-4 началось. От Российской Федерации в нем принимают участие офицеры российской военной полиции, три единицы техники — "Тигр", БТР и автомобиль "Тайфун". Турецкие военные также предоставили для патрулирования три бронеавтомобиля.

Маршрут патрулирования проходит по стратегически важной трассе для Сирии М-4, которая соединяет Латакию и Алеппо. Договоренности о совместном российско-турецком патрулировании были достигнуты в ходе встречи Путина и Эрдогана в Москве.

Уже более недели в зоне деэскалации Идлиб действует режим прекращения огня. Действительно, после того как было объявлено перемирие, обстановка в провинции Идлиб стала значительно спокойнее. Боевики периодически наносят удары, используя минометы, по позициям бойцов сирийской армии на переднем крае, но это не массированные удары. В целом сейчас интенсивность боевых действий фактически равна нулю.

При этом в ближайшее время Анкаре необходимо обеспечить переформатирование террористических группировок, которые действуют на территории сирийской провинции Идлиб и где есть совместное присутствие боевиков и турецких Вооруженных сил.

На территории зоны деэскалации Идлиб действуют турецкие наблюдательные посты, также опорные пункты турецких Вооруженных сил расположены и на территории, которую контролируют сирийские войска. При этом, по данным военной разведки Сирии, боевики продолжают перебрасывать к переднему краю дополнительные силы и средства — это крупнокалиберное стрелковое вооружение, минометы, а также отряды боевиков, которые находятся на линии соприкосновения.

Более того, боевики активно возводят дополнительные фортификационные сооружения. По нашим данным, работают и днем, и ночью. При этом стоит отметить, что радикалы активно противодействуют выполнению московских договоренностей. Известно, что уже выпущено несколько официальных заявлений террористических группировок, которые осуждают Анкару за то, что были достигнуты договоренности между президентом Путиным и президентом Эрдоганом в Москве. Главари террористических группировок открыто заявляют, что выполнять эти договоренности террористические группы не собираются.