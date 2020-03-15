ЦСКА и УФА завершили матч чемпионата России без забитых мячей

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" сыграл вничью с "Уфой" – 0:0. Армейцы довели безвыигрышную серию в чемпионате страны до пяти матчей – три ничьи, два поражения.

ЦСКА с 36 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на девятой строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре РПЛ ЦСКА в воскресенье, 22 марта, примут петербургский "Зенит", а уфимцы в тот же день дома сыграют против "Тамбова".