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Секс-скандалы 16 минут назад

15 марта 202022:44 Дмитрий Киселёв

Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

Мультиоскароносного голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна увезли из зала суда на кресле-каталке и в наручниках, да еще с жестоким приговором — 23 года тюрьмы. Несмотря на то что обвинение не предъявило ни одного свидетеля и ни одного вещественного доказательства, присяжные поверили двум обиженным женщинам в том, что каждую Вайнштейн многие годы назад принуждал к сексу.

Женщины, которые и после поддерживали с Вайнштейном милые отношения, теперь мстили. А распаленная кампания в прессе против Вайнштейна не оставляла присяжным другого выбора, кроме как показать большим пальцем вниз: виновен.

Кампания началась с того, как звездные дивы Голливуда Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Ума Турман, Леа Сейду, Хизер Грэм, Азия Ардженто, Кейт Бекинсейл и еще десятки других известных и неизвестных дам американской киноиндустрии выступили с заявлениями о том, что Харви Вайнштейн ранее домогался их. О порванных юбках никто не рассказывал, но — какой ужас — он коснулся меня! Он пригласил меня в гостиничный номер, я пришла, а он — в пенистой ванной! Какой ужас! Обвинения такого рода оказались недоказуемыми, но легли в основу масштабной кампании ненависти.

В итоге нью-йоркский суд поверил лишь ассистентке Мими Хэйли — мол, ее Вайнштейн принудил к оральному сексу. После она писала ему письма, завершая ("С любовью, Мириам") и стилистке Джессике Манн, мол, ее Вайнштейн изнасиловал в третьей степени. Третья степень — самая слабая — насилие без принуждения силой. При этом Джессика Манн еще до изнасилования находилась с Вайнштейном в отношениях.

Сам Вайнштейн обвинения отрицал, а его защита показывала дружелюбную переписку с жертвами, которая потом шла годами. Но поверили не Вайнштейну. Он стал объектом травли. А как умеют травить в Америке, можно увидеть хотя бы на примере выдающейся картины Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла". Это свежая работа 89-летнего Клинта Иствуда — режиссера-классика. Сюжет взят из жизни.

На Олимпиаде в Атланте в 1996 году охранник Ричард Джуэлл обнаруживает заложенную в парке с большим скоплением народа бомбу. Массу людей успевают спасти еще до взрыва. Джуэлл — на всех телеэкранах, национальный герой. Злоумышленник, однако, не найден. И вдруг кто-то в ФБР решает, что психологический портрет Питера Джуэлла подходит для террориста-одиночки. Так он становится главным подозреваемым, и начинается общенациональная травля, где пресса играет самую омерзительную роль.

Травля Вайнштейна разыгрывалась по таким же законам, а у присяжных заседателей не оставалось вариантов, иначе они сами бы стали объектами травли.

Впрочем, сам Вайнштейн себя не считал ангелом, а на суде сбивчивым голосом вдруг сказал следующее: "Да, я дрался со своим братом, я говорил плохие вещи людям, но есть очень много людей, которые могли бы сказать много хорошего обо мне".

И это действительно так. Вайнштейн спродюсировал десятки фильмов, многие из которых удостоены "Оскара". Среди этих картин такие шедевры, как "Английский пациент", "Криминальное чтиво", "Влюбленный Шекспир", "Чикаго", "Авиатор", "Король говорит", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный". Всего — 81 премия "Оскар". Не знаю, у кого больше. Вайнштейн на профессию положил жизнь. И сейчас на суде пожалел об этом.

"Я бы многое сделал иначе. Я бы меньше заботился о фильмах и больше заботился о моих детях и моей семье", — признался Вайнштейн, рассказав, сколь давно он не видел уже повзрослевших пятерых детей.

"Я подтверждаю, что вы — секс-преступник", — отрезал судья Джейм Берк. Вайнштейну — 68 лет. Плюс 23 года в тюрьме. 91 год. Правда, президент США может помиловать его. Так, по помилованию вместо 35 лет лишь семь отсидел американский военный, рядовой первого класса Брэдли Мэннинг, который передал ресурсу WikiLeaks видео об уничтожении американской армией мирного населения в Ираке. За дни до того, как Обама покинул Белый дом, он помиловал Мэннинга. Правда, до этого Брэдли Мэннинг прославился тем, что объявил себя трансженщиной и попросил называть себя женским именем Челси. Не знаю, пойдет ли Вайнштейн на столь радикальные меры ради помилования президентом США, но то, что с ним уже произошло, — в любом случае большая трагедия.

Текст: "Вести недели"

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