Коронавирус: первая смерть в Венгрии и карантин в Албании

В Венгрии умер первый больной, заразившийся новым типом коронавируса. Как сообщил оперативный информационный центр при правительстве Венгрии, всего в стране зафиксировано 32 инфицированных. Власти закрыли границу для гостей из Ирана, Италии, Китая и Южной Кореи, в также запретили массовые мероприятия.

Правительство Албании ввело режим карантина. С воскресенья закрыты границы с Черногорией, Северной Македонией, Грецией и Косово, пишет ТАСС.

"Общее число зараженных достигло 42 человек", — рассказал замминистра здравоохранения Албании Миру Ракацолли.

Сотни тысяч албанцев работают в Италии. Власти потребовали от вернувшихся из-за границы соблюдать карантин. Для тех, кто нарушит режим изоляции, введен штраф в 5 тысяч евро. Ранее Албания прервала морское и воздушное сообщение с севером Италии из-за коронавируса COVID-19.