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Коронавирус 10 минут назад

15 марта 202019:51

Продовольственные магазины не будут закрываться, успокоил Минпромторг

Global Look Press

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа продовольственные магазины в России закрывать не будут, не должно быть и дефицита товаров — ретейлеры заранее начали создавать запасы. Об этом, передает РИА Новости, рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

В ведомстве отметили, что следят за ситуацией на потребительском рынке с учетом происходящего в других странах, и делают это вместе с региональными властями и торговыми сетями. При этом никто не планирует закрывать продовольственные магазины любых форматов.

Сообщается, что торговые сети заранее начали создавать товарные запасы, увеличивая заказы у поставщиков. Если же в каком-то магазине обнаружится пустая полка, это не потому, что товара нет, а потому, что его выкладка на полку происходит в соответствии с определенным циклом.

При этом покупателей Минпромторг призывает рационально подходить к планированию покупок, отметив: "У любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно".

Крупные российские ретейлеры уже отметили рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены. Как рассказали ТАСС в воскресенье представители торговых сетей и онлайн-магазинов, специалисты связывают это с распространением в мире коронавируса COVID-19 и резким снижением курса рубля. Покупатели запасают в основном товары длительного хранения: средства гигиены бакалею, крупы, консервы, макароны и моющие средства.

Представители X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Лента", "Ашан", Metro Cash&Carry и онлайн-гипермаркет "Утконос" заверили россиян, что товаров на складах достаточно для удовлетворения спроса и дефицита каких-то категорий не ожидается.

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