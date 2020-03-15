Американский эксперт прогнозирует вторую волну коронавируса в Китае

В Китае может начаться вторая волна коронавируса, такое заявление сделал руководитель центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи в прямом эфире телеканала ABC. Новый всплеск заболевания может начаться после того, как Китай начнет снимать карантинные ограничения и откроет границы. "Однако надеюсь, что этого не случится", – подытожил Фаучи.

Коронавирус COVID-19 уже сравнивают с эпидемией гриппа-испанки, унесшей 100 лет назад несколько десятков миллионов жизней (по разным оценкам, скончались от 50 до 100 миллионов человек или 2,7–5,3% населения Земли). Тогда пандемия прокатилась по миру также несколькими волнами и стихла только через 18 месяцев.