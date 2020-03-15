Макрон не стал проверяться на COVID-19

Французский лидер Эммануэль Макрон не стал проверяться на коронавирус, потому что у него нет ни температуры, ни кашля. Об этом он сообщил журналистам после муниципальных выборов.

Глава государства выразил надежду, что Франция справится с эпидемией и выразил благодарность медиком.

Чета Макронов тщательно продезинфицировала руки на избирательном участке в Ле-Туке – такую возможность предоставили всем голосующим. По словам политика, голосование отменять не стали, поскольку президент является не только гарантом безопасности граждан, но и демократии в стране, передает ТАСС.

Во Франции на данный момент инфицированы 4,5 тысячи человек. 91 человек погиб.