Сломаны ворота построенной в VIII веке Джума-мечети

В Дербенте хулиганы сломали ворота старейшей мечети России - Джума-мечети. В воскресенье часть жителей Верхнего Дербента собралась у ворот Баят-Капы, чтобы выразить свое возмущение увольнением из Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника работников, которые не появлялись на службе без уважительной причины.

Собрание жителей не было санкционировано властями и переросло в "агрессивные действия и высказывания националистической направленности". У Джума-мечети к собравшимся вышел директор музея Виктор Чесноков, но его объяснения дербентцы не стали слушать. В ходе конфликта зданию мечети, построенному в VIII веке, был нанесен ущерб.

Джума-мечеть в 2003 году была внесена ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.