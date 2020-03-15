Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного

Журналист Сергей Доренко, рэпер Кирилл Толмацкий, политик Никита Исаев, священник Всеволод Чаплин — их скоропостижные смерти вызвали шок у общественности. Обычно внезапная гибель известных людей сопровождается массой слухов, конспирологических теорий, сомнений – сам ли человек умер? Или его убили? Но причина такой смерти — чаще всего в скрыто протекающей болезни, считает член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ НИИ морфологии человека, президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

Журналист Сергей Доренко умер от аневризмы аорты – это совершенно не предсказуемо. Священник Всеволод Чаплин страдал от болезни сердца. Когда человек болеет долго, окружение свыкается с мыслью о потере. Внезапная смерть вызывает полную растерянность. Но на фоне полного здоровья смерти не бывает. Так, по словам ученого, внезапная сердечная смерть развивается в пределах часа и более от начала приступа. Мозг – более тонко организованная структура. От недостаточного кровообращения ткани мозга гибнут максимум за 15 минут.

Как сообщил Кактурский, есть временные интервалы, когда случается гораздо больше внезапных смертей. Это поздняя осень и ранняя весна, среди дней недели – понедельник, среди суточных ритмов – ночь, когда парасимпатическая нервная система начинает преобладать над симпатической, вагус замедляет сердечный ритм, и у людей, предрасположенных к аритмиям, может остановиться сердце.

Медик подчеркнул, что необходимо следить за своим здоровьем, и обратил внимание на опасность избыточных эмоций. Оказывается, сильный эмоциональный стимул (чаще всего отрицательный) вызывает большой выброс в кровь норадреналина, а он оказывает аритмогенный эффект. И может развиться острый инфаркт миокарда или острая фибрилляция желудочков сердца, сообщает МК.